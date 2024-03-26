توقعات الأبراج قبل مباراة مصر وكرواتيا.. مفاجأة أبو جبل وتحذير أكرم توفيق

حالة من الترقب تسيطر على الجماهير المصريّة، انتظارًا لبدء المباراة الحاسمة بين منتخبي مصر وكراوتيا في نهائي كأس عاصمة مصر مع دقات الساعة العاشرة مساء اليوم.

توقعات الأبراج الفلكية لأبرز لاعبي المنتخب

أكدت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية أن لاعبي برج الحوت والدلو سيحالفهم الحظ في مباراة اليوم، موضحة توقعات الأبراج الفلكية لأهم لاعبي منتخب مصر.

توقعات محمد أبو جبل

من المتوقع أن يقود محمد أبو جبل حراسة المرمي في مباراة اليوم، فهمو من مواليد 29 يناير، فهو برج الدلو، عنده حظ كبير جدا ويقظة ذهنية ونشاط والقمر لديه في منزل الحظ مما يجعل حظه جيدا في تلك المباراة، كما أن عطارد والشمس في منزل العلاقات لديه.

محمد حمدي

لاعب المنتخب من مواليد 15 مارس فهو برج الحوت، لديه المريخ في برجه، مما يعطيه إصرارا للوصول إلى أهدافه، وطاقة بدنية جيدة تجعله مرنا في الحركة وقادرا على التحرك، وفرصة للسيطرة على الملعب وتحقيق أهداف خلال المباراة التي تجمع منتخب مصر مع كراوتيا.

محمد عبد المنعم

من مواليد 1 فبراير، أي ينتمي لبرج الدلو، فهو نفس برج حارس المرمى محمد أبو جبل ولديه نفس الحظ الخاص به، مما يشير إلى طاقة ذهنية وبدنية عالية وجب عليه استغلالها لإحراز الأهداف.

رامي ربيعة

من مواليد 20 مايو، فهو برج الثور، القمر في منزل الصحة لديه، مما يعطيه طاقة ونشاط وإصرار لتحقيق أهداف خلال سير المباراة، كما أنه قادرا على تنظيم جهوده وتوظيفها بطريقة صحيحة، لأنه لديه طاقة بدنية عالية، ووجب عليه الحذر لأنه يكون معرضا للإصابات، لذا عليه الإنتباه وحماية نفسه.

محمد هاني

25 يناير برج الدلو، لديه نشاط وطاقة بدنية عالية تجعل فرصته جيدة خلال المباراة فهو لديه نفس حظ أبو جبل ومحمد عبد المنعم.

مروان عطية

فهو من مواليد 12 أغسطس برج الأسد، لديه في منزل الحظ عطارد، مما يكسبه يقظة ذهنية وسرعة بديهة والشمس في برجه تعطي له المزيد من النشاط، كما أن القمر أيضا في وضع داعم له، فهو في أفضل حالاته اليوم، ولديه فرصة جيدة جدا لإحراز الأهداف.

حمدي فتحي

مواليد 18 أكتوبر، برج الميزان، القمر في برجه اليوم، مما يجعل لديه فرصة كبيرة للسيطرة على أرض الملعب، إلا أنه و جب الانتباه جيدا، لأن عطارد في مواجهته مما يجعله مشوشا بعض الشيء، لذا عليه الحذر من ذلك في أثناء المباراة عبر تنظيم جهوده ومضاعفة تركيزه.

محمد مجدي أفشة

مواليد 6 مارس، برج الحوت، لديه نفس حظ اللاعب محمد حمدي، فلديه فرصة كبيرة وإصرار لتحقيق أهداف خلال سير المباراة.

تريزجيه

مواليد 1 أكتوبر، برج الميزان، فهو نفس حظ حمدي فتحي، لديه فرصة جيدة، إلا أنه وجب الانتباه لأن الشمس في مواجهته مما قد يجعله مشتت في بعض الأحيان إلى جانب كونه عرضه للإصابة خلال المباراة.

مصطفى محمد

فهو من مواليد 28 نوفمبر، فهو برج القوس، لديه تعاون مع زملائه في الملعب، يحالفه الحظ في المباراة، لأن الشمس وعطارد والقمر في وضع داعم له بشكل كبير، مما يجعله مسيطرا على الملعب ولديه فرصة لإحراز الأهداف، ويقلل فرصة تعرضه للتشتت.

عمر مرموش

عمر مرموش هو مواليد 7 فبراير،برج الدلو، وله نفس حظ أبو جبل ومحمد عبد المنعم.

مصطفى فتحي

12 مايو فهو ينتمي إلى برج الثور له نفس حظ رامي ربيعة.

محمد عواد

6 يوليو فهو برج السرطان، القمر وعطارد والشمس في وضع معاكس له، لذا وجب على الانتباه جيدا في أثناء المباراة، لأن تركيزه ليس جيد في ذلك الوقت.

المهدي سليمان

8 يونيو فهو برج الجوزاء، الحظ يحالفه في تلك المباراة، وينعكس ذلك على أدائه في الملعب، ويظهر ذلك في تعاونه مع باقي زملائه، لديه حماس وطاقة يجعله قادرا على إثبات نفسه في أرض الملعب.

مصطفى شوبير

مواليد 17 مارس ينتمي إلى برج الحوت لديه نفس حظ لاعبي برج الحوت السابقين.

أكرم توفيق

مواليد 8 نوفمبر، برج العقرب، لن يكون في أفضل حالاته اليوم، ويحتاج إلى مضاعفة تركيزه، لأنه ربما يكون عرضة للإصابة في المباراة ومحاولة حماية نفسه من التعرض للإصابات.

محمد شكري

فهو مواليد 6 يوليو لديه نفس حظ محمد عواد.

أحمد رمضان بيكهام

مواليد 23 مارس، برج الحمل، القمر في مواجهته مما يجعله مشوشا في أثناء المباراة، فوجب عليه التركيز جيدا وحماية نفسه من الإصابات.

مصطفى شلبي

1 يناير مواليد برج الجدي، القمر في وضع معاكس له مما يجعله مشتتا خلال المباراة، ومع ذلك إلا أن المريخ يعطي له إصرارا للتغلب على مشاكله والسيطرة على الملعب.

أحمد عاطف

21 مارس فهو برج الحمل لديه نفس حظ اللاعبين من ذات البرج، فالقمر في مواجهته مما يجعله مشوشا ووجب عليه حماية نفسه من الإصابات.

محمد الشامي

1 يناير لديه نفس حظ مصطفى شلبي في المباراة.

محمد شريف

4 فبراير فهو ينتمي إلى برج الدلو ولديه نفس حظ اللاعبين البرج نفسه.

أحمد نبيل كوكا

4 يوليو لديه نفس اللاعبين من نفس برجه.

وأوضحت عبير فؤاد أن نجم المباراة سيكون من برج الدلو، لأن لديهم حظا جيدا طوال المباراة وفرصة جيدة لإحراز الأهداف، بالإضافة إلى اللاعب مصطفى محمد مواليد برج القوس فهو يمتلك حظا جيدا.

وأضافت أن تاريخ اليوم يتعارض مع حظ بعض اللاعبين، فيؤثر على الأداء الخاص بهم مثل شوبير والمهدي سليمان، وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شريف.