أسعار الفسيخ والرنجة في المنوفية.. تبدأ من 100 جنيه

قال الدكتور محمد رفعت، وكيل مديرية الطب البيطري بالمنوفية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الفسيخ والرنجة في المنوفية خلال الفترة الماضية في جميع المحلات التجارية، بالإضافة للمبادرات التي أطلقتها الدولة مثل معارض أهلا رمضان، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على الأسعار ومدى صلاحية المنتج قبل حلول عيد الفطر بالتعاون مع مديرية التموين.

أسعار الفسيخ والرنجة في المنوفية

وقال عبدالغني حمودة، أحد التجار في السوق الحر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الفسيخ والرنجة في المنوفية اليوم شهدت استقرارًا، حيث تبدأ أسعار الرنجة من 110 جنيهات وتصل إلى 120 جنيها، بينما أسعار الفسيخ بلغت 180 جنيهًا وتصل إلى 280، وتختلف الأسعار من مكان إلى آخر حسب نوعية وجودة الرنجة والفسيخ .

أسعار الفسيخ والرنجة في أهلا رمضان

وأشار ابراهيم كمال أحد الباعة في معارض أهلا رمضان، أن أسعار الرنجة تبدأ من 100 جنيه ضمن مبادرة أهلا رمضان، بينما أسعار الفسيخ تبدأ من 160 جنيها، وتشهد المبادرة إقبالا من المواطنين خلال تلك الأيام لاقتراب عيد الفطر المبارك، وتحرص السيدات على سد احتياجاتهم المنزلية خلال هذه الأيام.