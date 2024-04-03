طريقة عمل بطارخ الرنجة بأسهل المكونات.. مقلية على طريقة الشيف شربيني

بطارخ الرنجة تعتبر من المصادر الغنية بالبروتين والدهون الصحية وفيتامينات (ب)، كما أنها تحتوي على كمية جيدة من حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وهو حمض دهني ضروري لصحة الدماغ والعين، ويمكن تناول بطارخ الرنجة نيئة أو مطبوخة، أو كجزء من سلطة، لذا يهتم البعض عادة بمعرفة طريقة عمل بطارخ الرنجة، وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك باعتبارها الأكلة المفضلة خلال العيد.

طريقة عمل بطارخ الرنجة

وطريقة عمل بطارخ الرنجة تعتمد على مكونات بسيطة موجودة داخل مطبخك، ويمكنك تحضيرها على طريقة الشيف ساندرا مكاري من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المقادير

- شرائح البطارخ

- ليمون

- بصل أحمر شرائح رفيعه جدًا

- شرائح زيتون ألوان

- سلطة حمص بالرنجة للتقديم

- حمص

- ليمون

- ثوم

- زيت زيتون

- مكعبات رنجة

- طحينة

- طماطم مكعبات بدون القلب

- شبت

لتزين الوجه:

- حمص سليم

- شبت سليم

- شرائح فلفل حار أحمر وأخضر

- خبز بلدي محمص و طري مثلثات

- كثير من شرائح ليمون أضاليا للتقديم

طريقة تحضير سلطة بطارخ الرنجة

- يطحن الحمص ثم يضاف عصير الليمون ثم الرنجة والشبت والطماطم.

- تضاف الطحينة والثوم، ثم ملح وفلفل ويخلطوا جيدًا.

- توضع في طبق التقديم، ويضاف إليها شرائح البطارخ والليمون، وشرائح البصل والزيتون.

- تزين بشرائح الفلفل الحار، وتقدم.

كما يمكنك عمل بطارخ الرنجة على طريقة الشيف شربيني بشكل مختلف باتباع الخطوات الآتية:

- بطارخ سمك بوري

- ثوم مفرومة ناعمًا

- عصير ليمون

- كمون

- كزبرة ناشفة

- بهارات سمك

- ملح وفلفل

- زيت للقلي

طريقة تحضير البطارخ

- تضاف البطارخ وتتبل بالثوم والملح والتوابل وعصير الليمون.

- تغلف البطارخ بالدقيق وتقلى في زيت غزير وتقدم.