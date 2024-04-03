كشفت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد تشغيل القطارات في عيد الفطر 2024 وخطتها بشأن تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة العيد بدءا من السبت المقبل، وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ومن المقرر العمل بالمواعيد حتى يوم 20 أبريل الجاري.

مواعيد تشغيل القطارات في عيد الفطر 2024

وترصد السطور التالية مواعيد تشغيل القطارات في عيد الفطر 2024 لمختلف المحافظات وفقا للجداول المعلنة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما يلي.

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوميا خلال الفترة من 7-4-2024 وحتى 19-4-2024 ويقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1944 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19-4-2024 ويقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1945 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 20 / 4 / 2024 ويقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 ويقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 ويقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05 طبقا للجدول المرفق.

-تشغيل قطار 1946 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يوم 8 / 4 / 2024 فقط ويقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:10 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 ويقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1947 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يوم 12/4/2024 فقط ويقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل القاهرة الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق.