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أسعار الفسيخ والرنجة في شمال سيناء.. تزامنا مع اقتراب عيد الفطر

كتب:

حسين إبراهيم
01:52 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
اسعار الفسيخ والرنجة بشمال سيناء

اسعار الفسيخ والرنجة بشمال سيناء

مع اقتراب موعد عيد الفطر يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الفسيخ والرنجة في شمال سيناء، حيث اعتاد معظم المواطنون على تناول هذه الأطعمة سواء في المنازل أو الحدائق العامة كأحد مظاهر الاحتفال بالعيد، ومنهم من يعتبره نوعا مختلفا من الطعام بعد انقضاء شهر رمضان.

أسعار الفسيخ والرنجة في شمال سيناء

وتقدم «الوطن» للمواطنين في سيناء قائمة بالأنواع والأسعار عبر موقعها، حيث جاءت أسعار الفسيخ والرنجة في المحلات بشمال سيناء 2024 على النحو التالي:

كيلو فسيخ سوبر كبير بسعر 360 جنيها، وكيلو فسيخ بوري متوسط بسعر 340 جنيها، ورنجة بطارخ مستورد بسعر180 جنيها، وكيلو رنجة هولندي بـ 200 جنيه، وسلطة رنجة تتراوح بين 160 جنيها وملوحة أسواني 300 جنيه.

فيما بلغت أسعار كيلو ملوحة كبيرة سعر 350 جنيها، وسردين بلدي 180 جنيها وبساريا بلدي 150 جنيها، وأنشوجة بلكي 280 جنيها وكفيار بلدي 1500جنيه، وبطارخ ناعمة 320 جنيها، وبطارخ مرملة هولندي 450 جنيها. 

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