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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل اتفاقات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار

كتب:

مريم الخطري
10:08 ص | الخميس 28 مارس 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر اليوم الخميس 28 مارس سنة 2024، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، مع التحفظ بشرط التصديق.

ونصّت المادة الأولى والوحيدة في القرار على التالي: «بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، مع التحفظ بشرط التصديق.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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