الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل اتفاقات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر اليوم الخميس 28 مارس سنة 2024، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، مع التحفظ بشرط التصديق.

ونصّت المادة الأولى والوحيدة في القرار على التالي: «بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، مع التحفظ بشرط التصديق.