موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر.. «البحوث الفلكية» تحدده

يستعد الأهالي للاحتفال بعيد الفطر بعد أيام قليلة حيث قارب شهر رمضان على الانتهاء، ويسعى الكثير من المسلمين لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر، والمقرر أن يكون 10 إبريل أول أيام عيد الفطر حسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر

وبحسب البحوث الفلكية، سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر يوم 10أبريل الجاري في تمام الساعة 5:57 صباحا.

الاستعداد لاستقبال المصلين في المساجد والساحات

وأعلنت مديرية أوقاف الأقصر، أنه جاري الانتهاء من الاستعداد لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر 2024 في جميع أنحاء مساجد وساحات المحافظة، وذلك للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر المبارك، وشددت على النظافة وتوفير الإضاءة وعوامل التهوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

ويؤدي المسلمون صلاة العيد جماعة في أول أيام شهر شوال، وتشترط صحتها الإقامة والجماعة، ومن المفضل أن تكون في ساحة أو مكان مفتوح مثل المصلى أو الملعب أو الحديقة، وتتضمن صلاة عيد الفطر خطبة واحدة تليها صلاة ركعتين، حيث يؤم المصلين الإمام ويتبعونه في الصلاة والخطبة.