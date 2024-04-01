لم يتبق سوى أيام قليلة على نهاية العشر الأواخر من شهر رمضان، ويبدأ المسلمون الاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، الذي يعد أحد المناسبات الدينية المفضلة لدى جميع المسلمين حول العالم، ومن الأمور المهمة التي يريد معرفتها العديد من الأشخاص هي موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة

ويستعرض «الوطن» في الفقرات التالية، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة، لكي يستعد له المسلمين، ويتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها، وممارسة الشعائر الدينية المناسبة.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان مجلس الوزراء الإماراتي، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريا، التي ستكون يوم 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 أبريل 2024، وتستمر حتى نهاية يوم السبت 12 أبريل، ويذلك يكون يوم الأحد 13 أبريل هو يوم عطلة أسبوعية، ومن المتوقع أن تعود الحياة العملية في البلاد إلى طبيعتها يوم الاثنين 14 أبريل، ويبدأ الموظفون في العودة إلى أعمالهم مرة آخرى، بالإضافة إلى عودة الحياة الدراسية في كافة المراحل التعليمية بالإمارات.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة

ومن المقرر أي يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر 2024 في الشارقة بتمام الساعة 6:12 صباحاً، ثم تبدأ الاحتفالات مباشرة.

مظاهر احتفالات عيد الفطر في الشارقة

يحرص المواطنون في محافظة الشارقة، على تأدية صلاة عيد الفطر في موعدها، في الساحات والمساجد الكبيرة المخصصة لذلك، ويخرج المصلين من الصغار والكبار والنساء والرجال، مرتدين ثيابا جديدة، ويبادرون بإلقاء التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما يفضل الجميع تناول أشهى الأطعمة التقليدية بالإضافة إلى الحلويات الشرقية المتنوعة، وذلك على مدار أيام عطلة العيد.