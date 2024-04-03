طريقة عمل اللانكشير في المنزل.. «زي المحلات ومش مكلف»

يعتبر بسكويت الانكشير من المخبوزات اللذيذة التي تسعى الكثير من السيدات لإعدادها خلال عيد الفطر، إذ يتمتع بطعم شهي يحبه الأطفال والكبار؛ ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل اللانكشير بوصفات سهلة ومختلفة.

طريقة عمل اللانكشير

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل اللانكشير خلال برنامجها «على قد الإيد» المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بالمقادير التالية:

كوبان دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوبان نشا.

ملعقة فانيليا.

كوب سمنة.

كوب سكر.

4 بيضات.

مربى.

طريقة تحضير بسكويت اللانكشير

قلبي السمن والسكر ثم البيض.

ضيفي الدقيق والنشا ثم الفانيليا.

ضعي البيكنج بودر وقلبي جيدًا.

قسمي العجينة إلى كرات.

ضعيه في صينية مدهونة واخبزيه لمدة 10 دقائق.

الزقي كل قطعتين معًا بالمربى.

ضعيه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه حتى ينضج.

طريقة جديدة لإعداد بسكويت اللانكشير

ونقدم بحسب الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل بسكويت اللانكشير التي قدمتها من خلال برنامجها «حلو وحادق» المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

نصف كوب من النشا.

100 جرام السمن البارد.

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

بيضتان.

مكونات لتزيين بسكويت اللانكشير

حضري الشوكولاتة ذائبة أو المربى أو البندق.

اخلطي نصف كوب من السكر مع كوب من السمن.

استخدمي مضرب كهربائي للحصول على قوام كريمي.

ضيفي البيض و الفانيليا مع الاستمرار في التقليب.

اخلطي في وعاء البيكينج بودر مع الدقيق بالنشا.

ضيفي رشة الملح وضعي المكونات في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

شكليها على هيئة كرات صغيرة وضعيها في صينية مفروشة بورقة زبدة.

أدخلي العجين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

اتركيها حتى يحصل العجين على لون ذهبى.

زيني اللانكشير بالمربى والمكسرات.

طريقة عمل بسكويت لانكشير في البيت على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير:

زبدة دافئة.

سكر بودرة.

بيضة.

دقيق أبيض.

نصف كوب من النشا.

ربع ملعقة من الفانيلا.

ربع ملعقة بيكنج باودر.

مربى.

جوز هند.

طريقة عمل اللانكشير في المنزل