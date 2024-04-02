«لو مش بتحب السمنة».. أفضل طريقة لعمل الكحك بالزيت

يعد الكحك من الطقوس المصرية التي يحرص الكثير على تحضيرها في عيد الفطر المبارك الذي تفصلنا أيام قليلة عن قدومه، فالبعض لا يفضل شراؤه من المحلات، نظرا لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السمنة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الكحك بالزيت.

تحضير الكحك بالزيت

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها تحضير الكحك بالزيت على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة:

المقادير

3 أكواب دقيق

1 كوب زيت

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك

¼ كوب سمسم محمص

½ كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

رشة ملح

خطوات التحضير

في البداية يُخلط الدقيق والخميرة وريحة الكحك والسمسم والملح والسكر البودرة والزيت والماء.

يُقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة.

يتم تشكيل العجينة ويمكن حشوها بخليط العجمية أو العجوة أو الملبن.

يُنقش الكحك ويُرص في صينية

يُترك الكحك يتخمر ويوضع في الفرن حتى ينضج

يُترك ليبرد ويُرش بالسكر البودرة

مقادير عمل كعك العيد الناعم

كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو سمنة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة سكر.

نصف كوب حليب.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

ملعقتان سمسم أبيض.

ملعقتان رائحة كحك.

الكحك بالمقادير

7 أكواب دقيق.

ملعقتان من السمنة المُذابة.

ثلث كوب من الماء.

ملعقة ونصف كبيرة من الحليب.

ملعقة ونصف من الباكينج بودر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقتان من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

طريقة عمل الكحك السادة

المقادير