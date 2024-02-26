الصور الأولى من كواليس فيلم عائلة المكسيكي لـ أحمد فهمي

بدأ أحمد فهمي، منذ أيام، تصوير فيلمه الجديد عائلة المكسيكي، والذي يقدم خلاله شخصية المكسيكي، التي ظهر بها كضيف شرف في فيلم كازابلانكا الذي لعب بطولته أمير كرارة وعمرو عبدالجليل وإياد نصار.

وقال فهمي اليوم، في بيان رسمي صادر عنه: «بدأنا العمل على الفيلم والتحضير له فعليا من مايو الماضي، ولكننا بدأنا التصوير مع الأسبوع الأول من فبراير الجاري»، مؤكدا أن فيلم عائلة المكسيكي مختلف تماما عن الأعمال التي قدمها على شاشة السينما خلال الفترة الماضية، فهو بالفعل رحلة يخوضها المكسيكي من القاهرة إلى الإسكندرية ومنها للبحر الأحمر، وخلالها يمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

وقال فهمي: «يشاركني في الفيلم عدد من النجوم منهم روبي ولبلبة وأوس أوس وأحمد فهيم وحاتم صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف الذين سيقدمون مشاهد مميزة خلال العمل سيفاجأ بها الجمهور».