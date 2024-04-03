«صحة الشرقية» يدرس تفعيل المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة الخطة التمهيدية لتفعيل المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي خلال المرحلة المقبلة بمحافظة الشرقية.

اجتماع بصحة الشرقية لتفعيل المشروع القومي لـ«ميكنة الغسيل الكلوي»

ووجه الدكتور هشام مسعود، مديري الإدارات الفنية بالمديرية بضرورة تجميع قاعدة بيانات خاصة بمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، مكلفاً مديري الإدارات بوضع برنامج تدريبي للفرق الطبية بوحدات الكلى الصناعى بالمحافظة، والبالغ عددهم 36 وحدة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، تعمل بقوة 1001 ماكينة غسيل كلوي، وذلك لتقديم الخدمة لعدد 3105 مرضى، من خلال 40 ألفا و366 جلسة شهرياً، بخلاف مرضى الطوارئ، هذا بالإضافة إلى وجود 3 عيادات للغسيل البريتوني بمستشفيات ديرب نجم، وأولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل 15 وحدة للغسيل الطارئ، وعدد 7 وحدات للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة للغسيل المستمر البطئ CRRT بمستشفى الزقازيق العام، وذلك تمهيداً لتفعيل المشروع القومي بمحافظة الشرقية، فور ورود التعليمات من قبل وزارة الصحة والسكان.

المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي

وأشار إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60٪؜ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً، مضيفاً أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض، فضلا عن المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.