تعرف على موعد عيد الفطر 2024 في السعودية

أعلن مركز الفلكي الدولي، في بيانه الرسمي، موعد عيد الفطر 2024 في السعودية، بناء على الحسابات الفلكية التي تتفق مع إمساكية شهر رمضان الخاصة بالمملكة السعودية، والتي تكشف أن شهر رمضان للعام الجاري 1445 -2024، سيكون 30 يومًا.

موعد عيد الفطر 2024 في السعودية

ووفقا للحسابات الفلكية، يأتي موعد عيد الفطر 2024 في السعودية يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 على أن يستمر حتى يوم الجمعة 12 من الشهر ذاته، فيما سيجري تحري هلال شهر شوال بالمملكة، الإثنين المقبل والذي يتزامن مع الـ29 رمضان.

ووقت تحري رؤية هلال سيعلن هيئة كبار العلماء والمحكمة العليا موعد عيد الفطر 2024 في السعودية بشكل رسمي بناء على ثبوت رؤية الهلال من عدمه، ووقتها سيظهر مدى اتفاق الرؤية مع الحسابات الفلكية.

إجازة عيد الفطر 2024 في السعودية

وعلى الرغم من عدم ثبوت رؤية الهلال رسميا، إلا أن وزارة الموارد البشرية السعودية، خرجت معلنة موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للقطاعين الخاص وغير الربحي، في خبر عاجل، بحسب ما كشف صحيفة عكاظ السعودية، والتي قالت إنها ستكون بداية الإجازة من نهاية عمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024، ولمدة أربعة أيام.

ومع تحديد موعد عيد الفطر 2024 في السعودية، سيؤدي المسلمون صلاة العيد في الرياض عند تمام الساعة 5:36 صباحا، حيث تكون وقت الإقامة بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى بجميع مناطق، وفقا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية السعودية.