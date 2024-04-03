موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط.. «الأوقاف» تجهز المساجد الكبرى

اقترب موعد عيد الفطر المبارك وفقا لإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومن المقرر أن يكون يوم 10 إبريل الجاري، لذا بدأ أهالي محافظة دمياط بالبحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط

ويحين موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط، هذا العام وفقا لمعهد البحوث الجيوفيزيقية وهيئة المساحة المصرية في تمام الساعة 5:56 صباحا، حيث يتوافد المصلون على الساحات والمساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر.

الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر بدمياط

واستعدت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط لاحتفالات عيد الفطر واستقبال المصلين بتجهيز المساجد والساحات الكبرى والعمل على تنظيفها وتعقيمها، وشددت على فتح المساجد قبل صلاة العيد بوقت كافٍ وإغلاقها بعد الانتهاء من الصلاة.

وأوضحت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط أنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها «مسجد الرحمن ، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر ، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي ،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم» .