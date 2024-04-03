مواعيد عيد الفطر في الدول العربية 2024.. استحالة الرؤية في 4 بلاد

بدأ العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، إذ يبحث المسلمون عن مواعيد عيد الفطر في الدول العربية 2024، والذي يعد دخوله إيذانا بانتهاء شهر رمضان 1445، وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية على تحري هلال شهر شوال عبر المراصد الفلكية لتحديده، اتباعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين»، وبالفعل بعد ثبوت الرؤية يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية.

مواعيد عيد الفطر في الدول العربية 2024

وحدد مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، بدء شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 11 مارس في عدد من الدول وبالتالي من المقرر أن يكون الثلاثاء 9 أبريل الجاري متمما لشهر رمضان الكريم، في هذه الدول فيما تكون مواعيد عيد الفطر في الدول العربية 2024، وفقا لإعلان الجهات الرسمية.

أما الـ8 دول التي من المقرر أن تعلن 10 أبريل المقبل، أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية ستكون «مصر - المملكة العربية السعودية - الإمارات - قطر - سوريا - الكويت - البحرين - الجزائر».

4 دول تحتفل في 10 أبريل بسبب استحالة الرؤية

فيما تأتي مواعيد عيد الفطر في الدول العربية 2024، تحديدا دول «عُمان - الأردن - ليبيا - المغرب»، في 10 أبريل أيضا على الرغم من أن هذه الدول ستتحرى هلال العيد الثلاثاء الموافق 9 إبريل الجاري، وهو ما يوافق 29 رمضان نظرا لتعذر الرؤية في 8 أبريل، لأن رؤيته مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس بسبب حدوق الاقتران بعد الغروب، وبالتالي ستكمل عدة شهر رمضان 30 يوما، فيكون موعد عيد الفطر المبارك 10 إبريل.

دول عربية أعلنت موعد إجازة عيد الفطر 2024

وأعلن الموقع الرسمي لوزارة العدل في قطر، أن موعد إجازة عيد الفطر في قطر، الاثنين 8 أبريل، الموافق 29 من رمضان حتى 15 من نفس الشهر.

طبقا للقانون المحلي في سلطنة عمان، يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 29 رمضان، حتى نهاية 3 شوال، إجازة عيد الفطر.

أما رئيس الوزراء الأردني، أعلن إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 9 أبريل حتى الجمعة 12 من نفس الشهر.

وفي المغرب تبدأ إجازة عيد الفطر، الاثنين 9 أبريل الموافق 29 رمضان، على أن تستمر حتى الجمعة الذي تليه.

وأعلن الموقع الرسمي لدولة البحرين، موعد إجازة عيد الفطر من الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 من نفس الشهر.

أما مجلس الوزراء الجزائري، أعلن موعد إجازة عيد الفطر من الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة.