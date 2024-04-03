موعد عيد الفطر 2024 في تركيا.. العطلة 3 أيام

ينتظر المسلمون في كافة أنحاء العالم إدارك ليلة عيد الفطر المبارك عقب انتهاء شهر رمضان، ويبدأون بالاحتفال من صلاة العيد التي تملأ المساجد والساحات بدول العالم العربي والإسلامي، لذا يبحث الناطقون بالعربية في تركيا عن موعد عيد الفطر 2024.

موعد عيد الفطر 2024 في تركيا

وحددت رئاسة الشؤون الدينية التركية موعد عيد الفطر 2024 في تركيا، ليكون يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وهو الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر في تركيا.

تعتمد تركيا مثلها، مثل العديد من المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية لتحديد بداية شوال، إذ حددت رئاسة الشؤون الدينية، في بيان رسمي أن الشعب التركي على ميعاد في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري مع موعد عيد الفطر 2024 في تركيا.

موعد عيد الفطر 2024 في تركيا وتحديد أيام الإجازة

ومن المفترض في كل عام ألا تقل إجازة عيد الفطر المبارك عن 3 أيام، إذ من المتوقع بدء العطلة يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى السبت 13 أبريل على أن يعود الدوام بشكل رسمي يوم الأحد 14 أبريل المقبل، وفقا لـ«العربية نت».