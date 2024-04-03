مؤسسة أبو هشيمة الخير تحتفل بيوم اليتيم تحت مظلة التحالف الوطني بمشاركة 100 طفل

نظمت مؤسسة أبو هشيمة الخير، احتفالية يوم اليتيم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة عدد من الأطفال وصلوا إلى 100 طفل من دور الأيتام بمحافظة بني سويف، وذلك بمدينة ملاهي بالقاهرة.

اهتمام التحالف الوطني بالأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، ولإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وإشعارهم بالاهتمام والتقدير، وإتاحة الفرصة لهم لقضاء وقت ممتع مع أقرانهم.

وتتضمن الاحتفالية عددا من الفقرات الترفيهية والمسابقات، التي تتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ثقافية وفنية، إلى جانب ألعاب الملاهي وتوزيع ملابس العيد، بالإضافة إلى حفل إفطار جماعي.