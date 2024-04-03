موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد.. اعرف التفاصيل

مع اقتراب حلول عيد الفطر 2024، يتطلع المواطنون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد، إذ أنه من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان المبارك فلكيا خلال أيام قليلة، ويحين موعد عيد الفطر في 10 أبريل الجاري، وفقا للمركز الدولي للبحوث الفلكية.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد، في هذا التقرير ضمن خدماتها الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، لتقديم المعلومات التي يحتاجها القراء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد

ويحين موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الوادي الجديد في تمام الساعة 6:15 صباح يوم 10 أبريل 2024، حيث تنطلق تكبيرات العيد الخاصة بالعيد ويبدأ المواطنين التوافد بالآلاف على المساجد الكبري وساحات الصلاة.

الجدير بالذكر، تتكون صلاة عيد الفطر المبارك من ركعتين تُجزأ إقامتهما مثل باقي الصلوات.

كما تنطبق على صلاة العيد السنة النبوية والهيئة كمثيلتها من الصلوات، حيث من ينوي صلاة العيد، لابد أن يكبر في البداية سبع تكبيرات سواء كانت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية تكبيرة خمسًا القيام والركوع، وتكبيرات قبل القراءة.