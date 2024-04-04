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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 10

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:03 ص | الخميس 04 أبريل 2024
مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 10

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 10

مجموعة كبيرة من الأحداث الدرامية المثيرة المستوحاة من قصص وحكايات ألف وليلة وليلة، والممزوجة بالخيال مع الحقيقة التي عاشاتها العصور الإسلامية في حقب التاريخ الماضية، قدمها مسلسل جودر عبر حلقاته الماضية، وإليكم مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 10 اليوم.

جودر يعود إلى أهله

وتمكن جودر خلال الحلقة الماضية من الرجوع إلى أهله بعد العديد من المغامرات التي خاضها في مدينة النحاس ومع ملكها بيناس، واستطاع أن ينقذ الملك والمدينة من لعنة السحر الأسود التي أصابتهم به شاهي الساحرة.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 10

وعن مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة 10 فهي كالتالي:

- تأتي الحلقة العاشرة من مسلسل جودر على قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءً.

- الإعادة تأتي الساعة 9:45 صباحًا.

- يعرض المسلسل على ON دراما الساعة 6:05 مساء.

- الإعادة الأولى لمسلسل جودر الساعة 1:30 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية خلال الساعة 10:30 صباحا.

- يعرض المسلسل على قناة أون بشكل حصري، وتطبيق «واتش إت».

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