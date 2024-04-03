10 معلومات عن الملحن الراحل كوكب حمزة.. اكتشف عددا من النجوم وتعاون مع «نجم»

توفي منذ ساعات قليلة ماضية، الملحن العراقي كوكب حمزة، وذلك عن عمر ناهز الـ 80 عاما، إذ انه يُعد واحدا من أبرز الملحنين في الوطن العربي، حيث تعاون مع العديد من المطربين.

ورحل عن عالمنا الملحن كوكب حمزة، بعد صراع كبير مع المرض، إذ توفي داخل أحد المستشفيات فى دولة الدنمارك.

10 معلومات عن الراحل كوكب حمزة

ويرصد «الوطن» فى السطور التالية، أبرز المعلومات عن الملحن كوكب حمزة

- كوكب حمزة من مواليد 1944.

- ولد كوكب حمزة في محافظة بابل ناحية القاسم في العراق.

- بدأ حياته المهنية كمعلم في مدرسة المربد في البصرة، وبسبب تخرجه في معهد موسيقي أصر زملاؤه على أن يلحن.

- درس في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وأكمل دراسته في معهد الدراسات الموسيقية.

-كان أول ألحانه مقطوعة موسيقية بعنوان «آمال».

- لحَّن العديد من الأغاني مثل يا نجمة ويا طيور الطائرة بصوت سعدون جابر.

- أطلق النقاد على الملحن كوكب حمزة لقب مكتشف النجوم.

- اكتشف أفضل الأصوات العراقية مثل حسين نعمة ورياض أحمد وستار جبار وسعدون جابر وعلي رشيد.

- كما اكتشف أسماء لمنور ولحن لها أول أغنية «دموع إيزيس» عام 1997 من كلمات الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم، الملقب بـ«الفاجومي»، وقدمت الأغنية في القاهرة بمناسبة الاحتفاء بالشاعر أحمد فؤاد نجم وبمناسبة عيد ميلاده السبعين.

- يملك العديد من الألحان التي وضعت للمسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية.