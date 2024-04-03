إليسا في العزاء.. نجوم الفن يواسون سيرين عبدالنور في وفاة والدتها (صور)

انطلق قبل قليل، عزاء سلفى جوزف فطوف، والدة الفنانة الراحلة سيرين عبد النور، وذلك داخل كنيسة مار نقولا للروم الآرثوذكس في منطقة الأشرفية بلبنان، إذ رحلت عن عالمنا يوم الاثنين الماضي، بعد صراع مع المرض.

نجوم الفن يواسون سيرين عبدالنور

وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة سيرين عبد النور، وقدموا واجب العزاء لها من بينهم إليسا، ونادين نجيم، وسارة أبي كنعان، وكارمن لبس، وسام حنا، وماجدة الرومي، ويوسف حداد، ونجوة كرم.

وظهرت علامات الحزن والانكسار على سيرين عبد النور، ومن المقرر أن تستمر مراسم العزاء حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

علاقة سيرين عبدالنور بوالدتها

وكانت سيرين عبدالنور تجمعها علاقة قوية مع والدتها الراحلة سلفي جوزف فطوف، ووجهت أمس خلال تشييع جثمانها الحضور بالتبرع للكنيسة، بدلا من إحضار أكاليل الزهور المتعارف عليها، وودعت والدتها من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة :«إلى اللقاء يا أمي ياحلوتي».