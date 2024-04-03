طريقة عمل العجمية بالسكر بأقل التكاليف.. إليك الخطوات

الكحك من التقاليد المورثة في الأعياد، لذا يوجد أنواع عدة لحشوات الكحك، ومن الأكثرة شهرة وتفضيلا عند الأسر المصرية هي العجمية لأن إعداد كحك العيد في المنزل له فرحة كبيرة، ويكون له طعم رائع ومميز، لذا نقدم لكِ طريقة عمل العجمية بالسكر بأقل التكاليف على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة.

خطوات عمل العجمية بالسكر

المكونات

كيلو من الدقيق.

كوبان ونصف سمنة.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة رائحة كعك.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

مقادير العجمية

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من العسل الأبيض.

2 معلقة صغيرة سمسم.

ربع ملعقة صغيرة رائحة الكعك.

طريقة عمل العجمية بالسكر

- الخطوة الأولى: قومي بخلط الدقيق مع الملح في وعاء كبير الحجم، وأضيفي السمسم ورائحة الكحك وقلبيهم جيداً، والآن أضيفي السمنة بالتدريج، وافركي الدقيق بالمكونات باليد.

- الخطوة الثانية: اخلطي الخميرة مع السكر مع نصف كوب من الماء الدافئ، وأضيفيهم إلى خليط الدقيق، والآن يمكنك إضافة الماء واعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

الخطوة الثالثة: غطي العجينة لمدة ساعتين حتى تختمر، وضعي إناء على النار به السمنة، واتركيها حتى تذوب وأضيفي الدقيق مع التقليب، هنا يمكنك إضافة السمسم مع التقليب وضعي العسل ورائحة الكحك واستمري في التقليب حتى تحصلي على القوام المطلوب.

- الخطوة الرابعة: اتركي العجينة جانبًا حتى تبرد، وقطعي العجينة إلى قطع صغيرة الحجم، وقومي بحشو العجمية شكيلها باستخدام المنقاش أو قوالب الكعك المخصصة لذلك، وضعيها في فرن متوسط الحرارة على درجة 180 مدة عن نصف ساعة، واتركها تبرد ورشيها بالسكر المطحون.