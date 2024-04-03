يتوجه الكويتيون غدا الخميس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، لاختيار ممثليهم للفصل التشريعي الـ18 منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت وقت انتخاب أول مجلس في البلاد عام 1963، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024 وفقا لموقع وزارة الإعلام الكويتية:

كل ما تريد معرفته عن انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024

1- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس الأول انتهائها من كافة التجهيزات اللازمة لتنظيم انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024.

2- 23 مدرسة كمقار للاقتراع بينهم 5 مدارس ستكون مقار للجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس.

3- 764 لجنة انتخابية.

4- تشكيل لجنة إدارية لتجهيز كافة المتطلبات الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات اللازمة لإتمام انتخابات مجلس الامة الكويتي 2024.

255 مرشحا في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024

5- تم ترشيح 255 مرشحا ومرشحة (241 مرشحا و14 مرشحة).

6- تعد هذه أول انتخابات لمجلس الأمة الكويتي في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

7- يتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوًا يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر.

8- تنتخب كل دائرة من الخمس الرئيسية 10 أعضاء.

9- يحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد.

10- عدد من يمكنهم الانتخاب 834 ألفًا و733 ناخبًا وناخبة في كافة الدوائر وفق لآخر إحصائيات رسمية.