مجلس الأمة الكويتي يفتتح أعماله: نبدأ مرحلة جديدة لتعزيز إنجازات الوطن

أكد ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أنّ فترة عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والإدارية الكويتية انقضت، ولا مجال لإضاعة الوقت والمجهود والإمكانيات في المنازعات والمصالحات.

وقال ولي العهد خلال كلمته في حفل افتتاح مجلس الأمة الكويتي الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أمامنا مرحلة جديدة من العمل لإصلاح وتعزيز مسيرة الإنجاز الوطني».

وأضاف ولي العهد الكويتي، أنّنا بحاجة إلى التركيز على تعزيز الدور الرقابي لـ مجلس الأمة الكويتي، والتطلع إلى ممارسات ديمقراطية تساهم في تنشيط دور المجلس وتنشيطه.