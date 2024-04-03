دعاء ليلة القدر 2024 في ليلة 25 رمضان: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا»

الليلة هي ثالث الليالي الوترية وخامس ليلة من الليالي العشر الأواخر في شهر رمضان 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا، كما أنها يرجى أن تكون ليلة القدر، ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة في كل وقت وفي هذه الليالي طمعا في نيل العفو، ويستعرض التقرير التالي دعاء ليلة القدر 2024 في ليلة 25 رمضان، والتي يرجى أن يُغفر فيها الذنوب وتُرفع الدرجات.

دعاء ليلة القدر 2024 في ليلة 25 رمضان

ويسن ويستحب ترديد دعاء ليلة القدر سواء في ليلة 25 رمضان أو في جميع الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان تحريا لليلة القدر حيث أن الدعاء المأثور فيها هو «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا»، وقد نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها في تلك الليلة المباركة حيث يمكن الدعاء على سبيل المثال لا الحصر بـ:

«اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين». «اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا».

«اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة».

«اللهم إني أسالك خير المسالة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني».

«اللهم اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها، اللهم طهرني بالثلج والماء البارد».

إحياء ليلة القدر

وتناولت دار الإفتاء أيضا كيفية إحياء ليلة القدر موضحة انه أنه يستحب إحيائها الدعاء والابتهال والاستغفار والتصدق، و الإكثار من طلب العتق من النار.