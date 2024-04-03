أستاذ فقه: عوضوا تقصيركم فيما مضى من رمضان بالطاعة الأيام المتبقية

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تقول إن سيدنا النبي كان يجتهد في العبادة في العشر الأخيرة من شهر رمضان، لأن فيها ليلة القدر.

أهمية العشر الأواخر من رمضان

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفرغ نفسه تماما في العشر الأواخر من رمضان».

نفحة واحدة في هذه الأيام لا تجعلك تشقى أبدا

وتابع: «عوضوا تقصيركم في الأيام الماضية من رمضان، بالطاعة والعبادات ويمكن أن تنفح بليلة القدر، ويتجلى فيها الله على عباده فتفوز بنفحة واحدة من الله في هذه الأيام المباركة تجعلك لا تشقى بعدها أبدا».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.