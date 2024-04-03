مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024
كتب:
محمود هاني
12:02 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024
نشرت وزارة الشؤون الدينية التونسية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024 وذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024
في السطور التالية تعرض «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024.
موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024
يرفع أذان الفجر في العاصمة تونس اليوم معلنا عن بدء صيام يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في الساعة 4:25 وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 4:27 وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 4:25.
موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024
يرفع أذان الظهر في العاصمة التونسية تونس في الساعة 12:23 وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 12:20 وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 12:24.
موعد أذان العصر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024
يرفع أذان العصر في تونس اليوم الأربعاء في الساعة 3:58 وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 3:55 وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 3:59.
موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024
يرفع أذان المغرب في تونس اليوم معلنا عن انتهاء صيام يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والبدء في الإفطار في الساعة 6:44 وذلك بتوقيت العاصمة، وفي مدينة صفاقس يكون موعد الإفطار في الساعة 6:40 أما بنزرت فيكون موعد الإفطار فيها في الساعة 6:45.
عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024
يكون عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الأربعاء 14 ساعة و16 دقيقة.