نشرت وزارة الشؤون الدينية التونسية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024 وذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024

في السطور التالية تعرض «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة تونس اليوم معلنا عن بدء صيام يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في الساعة 4:25 وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 4:27 وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 4:25.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة التونسية تونس في الساعة 12:23 وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 12:20 وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 12:24.

موعد أذان العصر في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024

يرفع أذان العصر في تونس اليوم الأربعاء في الساعة 3:58 وفي صفاقس يرفع الأذان في الساعة 3:55 وفي بنزرت يرفع الأذان في الساعة 3:59.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024

يرفع أذان المغرب في تونس اليوم معلنا عن انتهاء صيام يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والبدء في الإفطار في الساعة 6:44 وذلك بتوقيت العاصمة، وفي مدينة صفاقس يكون موعد الإفطار في الساعة 6:40 أما بنزرت فيكون موعد الإفطار فيها في الساعة 6:45.

عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الأربعاء 3-4-2024

يكون عدد ساعات الصيام في تونس اليوم الأربعاء 14 ساعة و16 دقيقة.