اقرأ في عدد «الوطن» غدا..وليد فواز: «جودر» يمثل قوة مصر الناعمة
كتب:
أحمد العانوسي
05:51 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- وليد فواز: «جودر» يمثل قوة مصر الناعمة
- علاء خالد: «استمديت طاقتى من ريهام حجاج فى صدفة»
- «مدبولى»: أداء الرئيس لليمين إعلان لـ«الجمهورية الجديدة».. وتعزيز دور القطاع الخاص أولوية
- الحكومة توافق على مشروع لائحة «التصالح فى البناء».. والتطبيق بعد شهر من نشرها بالجريدة الرسمية
- قيادات «المتحدة» تشيد بنجاح «الوطن» فى تغطية الأحداث الكبرى
- «الفقى» لصحفيى الجريدة: شكراً على دوركم المهنى الكبير والمميز بشهادة القراء والمتابعين
- مصر تدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينيةد
- «عرفى»: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ونحذر من تجاوزات الاحتلال الإسرائيلى بحق المسجد الأقصى
- «كولر» يرحب بمواجهة الزمالك فى السعودية بـ«شدة»
- الأهلى يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا والزمالك يواصل الاستعداد لـ«فيوتشر»
- تعليمات باستمرار وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال أيام العيد
الصفحة الثانية
- اليوم الـ180 لحرب الإبادة فى غزة: 59 شهيداً فى 5 مجازر للاحتلال
- «الصليب الأحمر»: العاملون فى المجال الإنسانى يتعرّضون للقتل بشكل متعمّد.. وإدانات دولية واسعة لجريمة «المطبخ العالمى» فى دير البلح
- توزيع 11 ألف كرتونة رمضانية لسكان «بدائل العشوائيات»
- «التضامن»: برنامج «بالوعى.. مصر بتتغير للأفضل» يدشّن «ليالى رمضان» ضمن جهوده لتعزيز الوعى الإيجابى
- أمين «اقتصادية النواب»: «السيسى» وضع أسساً لمصر الحديثة تستند إلى اقتصاد قوى وحياة كريمة
- د. محمود خليل يكتب: الإذاعة تتنكر لـ«الشيخ»
الصفحة الثالثة
- «مدبولى»: أداء الرئيس اليمين الدستورية إعلان لـ«الجمهورية الجديدة».. وتعزيز دور القطاع الخاص أولوية المرحلة الحالية
- رئيس الوزراء: توجيهات لأعضاء الحكومة بضرورة تشجيع المنتج المحلى ومنحه أفضلية فى أى مناقصات تُطرح لمشروعات أو توريد معدات ومنتجات
- الحكومة توافق على مشروع اللائحة التنفيذية لـ«التصالح فى البناء» وتقر تعديلات لائحة «حماية المنافسة»
- «المالية»: الدولة تتحرك فى مسارات متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق النمو
- «النقل»: مترو الإسكندرية سابقة نوعية فى النقل الجماعى الأخضر
- أحمد رفعت: «القاهرة» وكذبة تغيير العاصمة
- «الصحة»: المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى يوفر 60% من التكلفة سنوياً
- 9.2 مليون جلسة تُجرى فى العام الواحد بقيمة إجمالية سنوية 5.3 مليار جنيه.. وتطبيق إلكترونى يتيح للطبيب متابعة الحالة إكلينيكياً
الصفحة الرابعة
- عميد «المعهد التعاونى»: زيادة الإنتاجية الزراعية واستقرار الاقتصاد الكلى وإيجاد الأسواق الإقليمية.. شروط لتحقيق النمو المستدام
- د. أحمد جلال: الافتقار إلى مرافق التخزين والتصنيع عائق أمام المزارعين لإضافة القيمة لمنتجاتهم الزراعية
- البياض الزغبى على البصل
- كبسولة بيطرية.. خبير إنتاج حيوانى يوضح أعراض حمى الثلاثة أيام وطرق الوقاية منها
- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة (2)
الصفحة الخامسة
- فتاوى.. حكم ترك أداء صلاة التراويح فى المسجد.. «الإفتاء» توضح الحالات
- نصيحة طبية.. التمر بالحليب والخروب وقمر الدين عصائر صحية على مائدة الإفطار
- فتوح أحمد: وفاة المؤلف تسبّبت فى إلغاء الجزء الثانى من «حديث الصباح والمساء».. ولم أتوقع نجاح دورى بـ«الست أصيلة»
- بسبب حسن يوسف اضطررنا إلى إعادة تصوير أحد المشاهد.. وتسببت فى كسر قدم الفنانة مها أحمد.. و«هدى سلطان» مثلت عاملاً مهماً فى نجاح مسلسل الوتد
- د. مصطفى الفقى: آية تمثل منهاجاً للحياة وتؤكد على المساواة
الصفحة السادسة
- هدايا تشجيعية لـ«حفظة القرآن» فى «قبلى وبحرى»: غسالة وبوتاجاز ومصحف وشهادة
- مصر في القرآن.. «مَجْمَع البحرين».. 3 تفسيرات لمكان التقاء «موسى والخضر» فى مصر
- مسلمون حول العالم.. رمضان فى روسيا.. إفطار جماعى وقرآن وندوات دينية وابتهالات
- أبيض وأسود.. حكاية «شادية» مع «الراجل أبو شعر منكوش»: أعجب بأدائها فأسند إليها فيلم «العقل فى أجازة»
الصفحة السابعة
- وليد فواز: قبلت التحدى بالتمثيل بعين واحدة فى «حق عرب» و«جودر» قوة مصر الناعمة
- علاء خالد: «استمديت طاقتى من ريهام حجاج فى صدفة»
- «نبيل» عكس شخصيتى «مش بحب المذاكرة».. و«نفسى أكون أصغر نجم شباك»
- ألف ليلة.. من زوزو نبيل إلى جودر
الصفحة الثامنة
- 50 ألف جنيه عيدية أطفال المنوفية للأيتام «حصّالات الخير»
- الشيف يسرى: أنا بيتوتى ومزجت الرسم بـ«الطبخ»
- «بوكيه العيد».. الفل أحلى ولا الياسمين؟.. «الكحك»