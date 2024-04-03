اقرأ في عدد «الوطن» غدا..وليد فواز: «جودر» يمثل قوة مصر الناعمة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- وليد فواز: «جودر» يمثل قوة مصر الناعمة

- علاء خالد: «استمديت طاقتى من ريهام حجاج فى صدفة»

- «مدبولى»: أداء الرئيس لليمين إعلان لـ«الجمهورية الجديدة».. وتعزيز دور القطاع الخاص أولوية

- الحكومة توافق على مشروع لائحة «التصالح فى البناء».. والتطبيق بعد شهر من نشرها بالجريدة الرسمية

- قيادات «المتحدة» تشيد بنجاح «الوطن» فى تغطية الأحداث الكبرى

- «الفقى» لصحفيى الجريدة: شكراً على دوركم المهنى الكبير والمميز بشهادة القراء والمتابعين

- مصر تدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينيةد

- «عرفى»: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ونحذر من تجاوزات الاحتلال الإسرائيلى بحق المسجد الأقصى

- «كولر» يرحب بمواجهة الزمالك فى السعودية بـ«شدة»

- الأهلى يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا والزمالك يواصل الاستعداد لـ«فيوتشر»

- تعليمات باستمرار وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال أيام العيد

الصفحة الثانية

- اليوم الـ180 لحرب الإبادة فى غزة: 59 شهيداً فى 5 مجازر للاحتلال

- «الصليب الأحمر»: العاملون فى المجال الإنسانى يتعرّضون للقتل بشكل متعمّد.. وإدانات دولية واسعة لجريمة «المطبخ العالمى» فى دير البلح

- توزيع 11 ألف كرتونة رمضانية لسكان «بدائل العشوائيات»

- «التضامن»: برنامج «بالوعى.. مصر بتتغير للأفضل» يدشّن «ليالى رمضان» ضمن جهوده لتعزيز الوعى الإيجابى

- أمين «اقتصادية النواب»: «السيسى» وضع أسساً لمصر الحديثة تستند إلى اقتصاد قوى وحياة كريمة

- د. محمود خليل يكتب: الإذاعة تتنكر لـ«الشيخ»

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: أداء الرئيس اليمين الدستورية إعلان لـ«الجمهورية الجديدة».. وتعزيز دور القطاع الخاص أولوية المرحلة الحالية

- رئيس الوزراء: توجيهات لأعضاء الحكومة بضرورة تشجيع المنتج المحلى ومنحه أفضلية فى أى مناقصات تُطرح لمشروعات أو توريد معدات ومنتجات

- الحكومة توافق على مشروع اللائحة التنفيذية لـ«التصالح فى البناء» وتقر تعديلات لائحة «حماية المنافسة»

- «المالية»: الدولة تتحرك فى مسارات متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق النمو

- «النقل»: مترو الإسكندرية سابقة نوعية فى النقل الجماعى الأخضر

- أحمد رفعت: «القاهرة» وكذبة تغيير العاصمة

- «الصحة»: المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى يوفر 60% من التكلفة سنوياً

- 9.2 مليون جلسة تُجرى فى العام الواحد بقيمة إجمالية سنوية 5.3 مليار جنيه.. وتطبيق إلكترونى يتيح للطبيب متابعة الحالة إكلينيكياً

الصفحة الرابعة

- عميد «المعهد التعاونى»: زيادة الإنتاجية الزراعية واستقرار الاقتصاد الكلى وإيجاد الأسواق الإقليمية.. شروط لتحقيق النمو المستدام

- د. أحمد جلال: الافتقار إلى مرافق التخزين والتصنيع عائق أمام المزارعين لإضافة القيمة لمنتجاتهم الزراعية

- البياض الزغبى على البصل

- كبسولة بيطرية.. خبير إنتاج حيوانى يوضح أعراض حمى الثلاثة أيام وطرق الوقاية منها

- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة (2)

الصفحة الخامسة

- فتاوى.. حكم ترك أداء صلاة التراويح فى المسجد.. «الإفتاء» توضح الحالات

- نصيحة طبية.. التمر بالحليب والخروب وقمر الدين عصائر صحية على مائدة الإفطار

- فتوح أحمد: وفاة المؤلف تسبّبت فى إلغاء الجزء الثانى من «حديث الصباح والمساء».. ولم أتوقع نجاح دورى بـ«الست أصيلة»

- بسبب حسن يوسف اضطررنا إلى إعادة تصوير أحد المشاهد.. وتسببت فى كسر قدم الفنانة مها أحمد.. و«هدى سلطان» مثلت عاملاً مهماً فى نجاح مسلسل الوتد

- د. مصطفى الفقى: آية تمثل منهاجاً للحياة وتؤكد على المساواة

الصفحة السادسة

- هدايا تشجيعية لـ«حفظة القرآن» فى «قبلى وبحرى»: غسالة وبوتاجاز ومصحف وشهادة

- مصر في القرآن.. «مَجْمَع البحرين».. 3 تفسيرات لمكان التقاء «موسى والخضر» فى مصر

- مسلمون حول العالم.. رمضان فى روسيا.. إفطار جماعى وقرآن وندوات دينية وابتهالات

- أبيض وأسود.. حكاية «شادية» مع «الراجل أبو شعر منكوش»: أعجب بأدائها فأسند إليها فيلم «العقل فى أجازة»

الصفحة السابعة

- وليد فواز: قبلت التحدى بالتمثيل بعين واحدة فى «حق عرب» و«جودر» قوة مصر الناعمة

- علاء خالد: «استمديت طاقتى من ريهام حجاج فى صدفة»

- «نبيل» عكس شخصيتى «مش بحب المذاكرة».. و«نفسى أكون أصغر نجم شباك»

- ألف ليلة.. من زوزو نبيل إلى جودر

الصفحة الثامنة

- 50 ألف جنيه عيدية أطفال المنوفية للأيتام «حصّالات الخير»

- الشيف يسرى: أنا بيتوتى ومزجت الرسم بـ«الطبخ»

- «بوكيه العيد».. الفل أحلى ولا الياسمين؟.. «الكحك»