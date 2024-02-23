أحمد الخطيب: الرأي العام استقبل صفقة رأس الحكمة التاريخية بروح إيجابية

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن اتفاقية «رأس الحكمة» حدث تاريخي وعظيم وأثره ونتائجه ستكون كبيرة على الاقتصاد المصري والمنطقة، مشددًا على أن هذه المدينة عالمية وموقعها الجغرافي متميز وأقيمت بالعلم والدراسة وأحدث الطرق في العالم، وفي موقعها تأتي في مواجهة إيطاليا واليونان ودول جنوب أوروبا.

البحر المتوسط سيُقام على ضفافه مدينة عالمية

وشدد «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، على أنه بالاطلاع على التخطيط والدراسة للمشروع، فإن البحر المتوسط سيُقام على ضفافه مدينة عالمية وهي «رأس الحكمة»، موضحًا أن الحكومة المصرية قامت بهذه الصفقة في سرية تامة وأنجزتها بشكل كبير وهذا الاتفاق غير مسبوق.

المواطن في حالة ترقب إيجابي ويتحدث عن خير قادم

وأشار إلى أنه بشأن هذه الصفقة التي تم إبرامها اليوم جعلت الرأي العام والحالة المعنوية للمواطن المصري في الشارع مرتفعة وفي حالة إيجابية، حيث إن الجميع في حالة ترقب إيجابي ويتحدث عن خير قادم وانخفاض أسعار واستثمار أكبر، والرأي العام والشارع المصري فوجئ باتفاق اليوم.