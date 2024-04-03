وليد فواز: قبلت التحدي بالتمثيل بعين واحدة في «حق عرب».. و«جودر» قوة مصر الناعمة (حوار)

جوكر يجيد تقديم جميع الأدوار، تجده مثل الماريونيت يتنقل من شخصية لأخرى بسلاسة ونجاح، يخطف خلالها المشاهد معه فى رحلات لا متناهية من الإبداع والتوحد مع الشخصيات، هو الفنان وليد فواز، الذى يعزف على سيمفونية خاصة خلال الموسم الرمضانى الحالى بواحدة من أمتع التجارب التمثيلية، التى تعيدنا إلى زمن أساطير ألف ليلة وليلة، من خلال مسلسل «جودر» مع الفنان ياسر جلال، إلى جانب تقديمه لوجه آخر مع الدراما الشعبية داخل حارة المغربلين فى الدرب الأحمر مع الفنان أحمد العوضى ضمن أحداث مسلسل «حق عرب». ويكشف الفنان وليد فواز، فى حوار خاص لـ«الوطن»، عن تفاصيل رسم شخصية رباح أبوالدهب ولزماتها الخاصة، والظهور بـ«لوك الشرير الأعور» لأول مرة، وكيفية التحضير لها، إلى جانب تعاونه للمرة الثالثة مع «العوضى»، ومفاجآت الحلقات المقبلة من «حق عرب»، كما تطرق إلى مشاركته فى مسلسل «جودر» وكواليس تصوير أجواء أساطير ألف ليلة وليلة، علاوة على أسباب رغبته فى تجسيد السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكى.

لاحظت اختلافك فى الأدوار وإن تشابهت فى تيمة الشر.. فهل هذا اختيار أم صدفة؟

- بالفعل تيمة الشر هى العنوان الرئيسى لأدوارى فى الفترة الماضية، ولكن كل شخصية تكون لها دوافع مختلفة عن الأخرى، وأيضاً أهداف وحياة وسمات متنوعة، فعلى سبيل المثال شخصية رباح أبوالدهب فى مسلسل «حق عرب» لا تشبه شخصية سالم فى مسلسل «جودر»، وكان التحدى بالنسبة لى أن يلاحظ المشاهد اختلافاً فى الدورين، ولا بد من الإلمام الكامل بتفاصيل كل شخصية ومفرداتها، وهذا بالطبع مقارنة بالأعمال السابقة مثل مسلسل «بين السطور»، الذى انتهى عرضه قبل بدء الموسم الرمضانى بأيام قليلة.

وما الذى جذبك لشخصية رباح أبوالدهب فى «حق عرب»؟

- عند علمت أن عرب السويركى تسبب فى عاهة مستديمة بعين «رباح»، عندها توقفت وشعرت بانجذاب مختلف للعمل، وهنا «رباح» لديه دوافعه لتدمير «السويركى» ويحقد عليه بشكل مستمر، ويحاول تدمير حياته سواء فى العمل أو حب حياته، وهذه المرة الأولى التى أقدم شخصية أعور، وهذا عنصر جذب بالنسبة لى، فأهم أسلحة الممثل هى العين، فكيف يكون حاله بالتمثيل بعين واحدة؟! فكان تحدياً كبيراً بالنسبة لى ومسئولية كبيرة أيضاً، ولكنى أردت خوض هذه التجربة الجديدة والمختلفة، فدائماً ما يكون لدىّ عنصر حساس، وأوجه الشكر للشركة المتحدة وسينرجى فى اختيارى لهذا الدور المميز.

وماذا عن العلامة التى حول عينه والتى شبهها الكثيرون بموشى ديان؟

- تأويل العمل الفنى مختلف من شخص لآخر، البعض ممكن أن يرى «رباح» فى صورة الشيطان، والآخر موشى ديان.

وكيف تعاملت مع إخفاء العين الأخرى بهذه الطريقة وكم استغرقت من الوقت؟

- أمر مرهق للغاية قبل التصوير، فالتحضير للعين فقط كان يستغرق ما بين ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، وكان من المفترض ألا يتم التصوير بالعين الواحدة أكثر من 5 ساعات، وطالبت صناع المسلسل بأن يكون ذلك المظهر فى منزله فقط، لأنه لا يظهر به بالشارع، خاصة أن رباح أبوالدهب ليس «شخص بلطجى» لأن تكون عينه مخيفة ويظهر بها لأهالى الحارة والمنطقة، فهو شخصية تهتم بنفسها ومظهرها ولديه أموال كثيرة من تجارته الخاصة.

خطف «رباح» الأنظار بلزماته الخاصة من بينها «العهدة على اللى قال ومرحبتين وهلا».. هل أضفتها أم أنها من أصل السيناريو؟

- بالطبع أنا من يضيف أى «لزمة» فى أدوارى، ومع احترامى لنص السيناريو، ولكن هناك جزءاً من بصمات الممثل تجعل شخصيته مميزة، وأحرص على ذلك فى كل عمل.

تيمة الأعمال الشعبية منتشرة ولكن ما سر نجاح «حق عرب» هذا العام؟

- أولاً هذا النجاح الكبير بفضل الله، واجتهادنا كفريق عمل متكامل لأن نقدم أفضل ما لدينا، بالإضافة لوجود بطل العمل الفنان أحمد العوضى، فهو نجم مجتهد ويسعى للتطوير من نفسه بصفة دائمة، وهذه الفترة هى وقته، وأصبحت لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وتمكن من صنع نجوميته منذ سنوات طويلة، إلى جانب توحد الجمهور مع شخصية عرب السويركى، ذلك الشخص الشهم المحترم، فكان ذلك عنصر جذب كبير للعمل، بالإضافة إلى نجاح تجربته فى السينما التى أثرت إيجابياً بشكل كبير وانعكست على نجاح المسلسل، فضلاً عن باقى أبطال المسلسل، حيث توجد مباراة جماعية بين جميع أبطاله، ورغبة حقيقية فى النجاح، وأيضاً فكرة المسلسل مختلفة والتى تدور حول الابن والأم والأب.

جميع مشاهدك مع «العوضى» فى «حق عرب» مثل «ناقر ونقير».. حدثنا عنها.

- لأن بينهما حالة انتقام بصفة مستمرة، ولم ينس رباح أبوالدهب ما فعله به عرب السويركى فى صغره وتسببه فى وجود عاهة مستديمة له، وما زالت هناك مفاجآت أقوى فى الحلقات المقبلة فى عدة مشاهد «ماستر سين» ستجمعنا، وستكون هناك مواجهة قوية مع «السويركى»، وهذه المشاهد تطلبت منى جهداً كبيراً للغاية لأن بها جزء «أكشن»، وآخر «انفعالى».

شهد المسلسل العديد من مشاهد العنف.. وكان لك مشهد مؤثر مع إبراهيم السمان حدثنا عنه.

- جميع مشاهد الضرب غير حقيقية، ولكن المهارة هى أن يشعر بها المتلقى وكأنها كذلك، ومشهد ضرب إبراهيم السمان كان انتقاماً لأنه نصب على رباح أبوالدهب فى 150 ألف جنيه، بالتعاون مع صديقه «السويركى»، وكانت فرصة له بأن ينتقم منهما معاً.

وبماذا تصف شخصية رباح أبوالدهب؟

- «شخص مش متربى»، فعلى الرغم من أن لديه مبررات ودوافع للشر للأفعال التى يرتكبها، ولكنه فى نهاية الأمر نموذج سيئ، ولا أحب أن يقلده أحد من الجمهور، لأنه لا يحترم أحداً ويخوض فى الأعراض، ولذلك سوف ينال جزاءه بنهاية الحلقات.

ومن سينتصر فى نهاية «حق عرب».. عرب السويركى أم رباح أبوالدهب؟

- دائماً فى الأعمال الشعبية البطل هو من ينتصر فى النهاية.

تتعاون للمرة الثالثة مع «العوضى» من خلال «حق عرب».. ماذا عن الكيمياء التى تجمعكما؟

- بالفعل هو العمل الثالث الذى يجمعنا بعد مسلسلى «السبع وصايا» و«العهد»، وأحمد العوضى فنان وصديق مميز وناجح، وهذا ما ظهر للجمهور على الشاشة من حالة الانسجام فى المشاهد بيننا، على الرغم من اختلافهما فى أحداث المسلسل.

ننتقل لمشاركتك فى مسلسل «جودر» وأساطير ألف ليلة وليلة.. ما سبب مشاركتك به؟

- عندما عُرض علىّ هذا المشروع منذ عام لم أتردد لحظة لأنه من توقيع المخرج إسلام خيرى، وهو شخص أكن له كل التقدير والاحترام، لأنه واحد من المخرجين الذين يدركون جيداً إمكانات وليد فواز الفنية، وهو من اكتشفنى وله فضل كبير على نجاحى بعد الله، بالإضافة إلى أن مسلسل «جودر» من صناعة أكبر شركات الإنتاج فى مصر وهما «ميديا هب» و«أروما» تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولذلك فإن أى ممثل يرى ذلك الكيان الضخم، مع اسم مخرج العمل، مع مدير التصوير تيمور تيمور، سيوافق على الفور، والأمر الثالث أن بطل العمل هو الفنان ياسر جلال، وهو نجم كبير وتربطنى به علاقة قوية منذ زمن بعيد، وكان من المقرر أن نتعاون معاً لأكثر من مرة ولكن لم يشأ القدر، إلى أن اجتمعنا فى «جودر»، إلى جانب النص الرشيق الجميل الذى كتبه المؤلف أنور عبدالمغيث، وهو ما جعلنى أشتم رائحة نجاح المسلسل قبل البدء فى تنفيذه.

دور سالم الذى تقدمه يحقد منذ طفولته على شقيقه «جودر» وحاول خنقه وهو رضيع.. فما السبب؟

- «سالم» شعر بالغيرة لأنه كره أن يأخذ أحد غيره الاهتمام، خاصة بعدما أظهر أبواه هذه العناية المبالغة فيها بالطفل الرضيع، وهو ما ساعد على اتساع مساحة الغيرة بداخله منذ طفولته، إلى جانب الشر المتمثل فى شواهى والشمعانين اللذين من الممكن أن يكونا تحكما به، حتى إن سالم بعد وصوله لمرحلة الشباب، وهى التى أجسدها، تستمر محاولة سيطرة شواهى عليه واستغلاله ضد شقيقه جودر.

هل يعنى ذلك أنهما نموذجان لقابيل وهابيل؟

- بالفعل، هما كذلك أحدهما يحمل جانب الخير والسلام، والآخر الشر والانتقام، متمثلان فى شخصيتى جودر وسالم.

وماذا عن كواليس التصوير فى ظل أجواء وديكورات تعود بنا إلى زمن «ألف ليلة وليلة»؟

- كواليس «جودر» هى الأمتع بالنسبة لى فى الفترة الأخيرة، فهناك شعور جميل، خصوصاً ونحن نعود إلى الماضى بملابس تلك الفترة والديكورات والصورة البصرية من حولك وعلاقتك بالممثلين، كل منا يعلم دوره جيداً وما عليه، وهذا يعود لشركة الإنتاج التى وفرت لنا كل شىء حتى نظهر بتلك الصورة المبهرة، لذلك هذا المسلسل لديه مكانة خاصة فى قلبى.

وهل جرى تأجيل العمل على «جودر» منذ عام ونصف العام؟

- بالفعل، ولكن من أجل إعادة ترتيب الأوراق ورصد ميزانية ضخمة تليق بهذا المشروع الذى يمثل مصر وقوتها الناعمة ويليق بإنتاج الشركة المتحدة أمام العالم العربى.