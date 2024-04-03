مسلسل جودر الحلقة 9.. ماذا كان رد والدة ياسر جلال عند عودته؟

انتهت الحلقة السابعة من مسلسل جودر في اللحظة التي دخل فيها ياسر جلال الذي يسجد دور جودر المدينة، ليجد أمه جالسة على الرصيف مكفوفة البصر، تمد يدها للمارة في حالة يرثى لها، فينزل من على رفسه محتضننا إياها بحرارة، وتستمر الحلقة 9 في إظهار رد الفعل.

مسلسل جودر الحلقة 9

احتضنت الأم ولدها بحرارة، بعد غيابه الذي دام أكثر من 10 سنوات، والتي كان يظنها جودر أثناء مكوثه في مدينة النحاس أنها عشرة أيام، وذلك لأن المدينة كانت مصابة بالسحر الأسود، والذي يُعد فيه اليوم بعام كامل.

وكانت مدينة النحاس وقعت في ظلمة مطبقة بعد السحر الأسود الذي فرضته عليها شواهي التي تؤدي دورها الفنانة نور اللبنانية، ومكث جودر في مدينة بيناس عدة أيام واحتفوا به كأنّه ملك معظم بعد إنقاذ المدينة وفك السحر عنها.

وفي إطار أحداث الحلقة 9 فقد ذهلت والدته فاطمة التي تؤدي دورها الفنانة وفاء عامر، من عودة ولدها متفقدة ملامحه بيديها بعد أن فقد بصرها من كثرة البكاء عليه، فيسألها لماذا حدث معها ذلك، فأخبرته بأن سالم وسليم قضوا على الأخضر واليابس، وأن والده مات من القهر، وهي فقدت عينها من كثرة البكاء عليه وعلى حالها، وقد أراد شخصا أن يشتري البيت والدكات الذي يقع من نصيب جودر، ولما أصر عليها ذهبت للقاضي ليمنعه من فعل ذلك.