الأنبا دانيال لـ«كلم ربنا»: الله خلقنا لنكون سعداء على الأرض

أكد نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومطران المعادي، أن الإنسان يلجأ إلى الله لأنه القادر على حل كل المشكلات وإصلاح ما يتألم منه الإنسان، معقبًا: «الإنسان بيلاقي ربنا معاه في الشدائد والضيق أكثر من الفرح».

الأنبا دانيال: الله خلقنا لنكون سعداء على الأرض

أوضح الأنبا دانيال، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الله قادر على كل شيء، ويحب البشر على اختلاف أنواعهم وأديانهم، موضحًا أن الله خلقنا لنكون سعداء على الأرض، مشددًا على أن هناك العديد من المواقف التي يكون فيها الكلام مع الله ممزوجا بالبكاء للتعبير عن ما بداخلنا.

اللجوء إلى الله في الضيق أكثر من البشر

أشار إلى أن البكاء من أنواع التعبير والإحساس الذي يصل للآخرين وإلى الله أكثر من الكلام.

أوضح أن البشر يلجأون إلى الله في الضيق أكثر من البشر، ففي الفرح الجميع يشترك معك، لكن في الضيق يكون الإنسان بمفرده وليس معه الإ الله.