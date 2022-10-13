مطرانية الإسكندرية تحتفل بتجليس الأنبا دانيال لطفي مطرانا على إيبارشية أسيوط

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، مطران الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي لتجليس الأنبا دانيال لطفي، مطرانا على إيبارشية أسيوط للكاثوليك، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بمحافظة أسيوط.

من هو الأنبا دانيال لطفي؟

وقد شهدت حياة الأنبا دانيال، نشاطا كنسيا ومحطات رعوية كثيرة، فبحسب الكنيسة الكاثوليكية ولد 4 مايو 1969، بقرية نجع رزيق بأسيوط، ثم التحق بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي وحصل على ليسانس فلسفة ولاهوت عام 1996.

سُيِّم- عين- كاهنا على يد الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بمسقط رأسه في 18 يوليو 1996م، فكان راعيا بكنيسة قلب يسوع بالقوصية في الفترة من 1996 وحتى 2000م، كما خدم في كنيسة السيدة العذراء بدرنكة وعدد من الكنائس الكاثوليكية في محافظات مختلفة.

نال مباركة بابا الفاتيكان

سافر دانيال إلى روما لينال مباركة بابا الفاتيكان وهو ما يسعى إليه كل كاهن كتتويج لخدمته، كما درس هناك اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني وحصل على الماجستير من روما، ثم عاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه، وعين راعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 وحتى 2013م.

شغل منصب مسؤول التكوين الديني بإيبارشية أسيوط من عام 2008 حتى عام 2016، كما عين مسئولا عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 حتى الآن، وقد أسس معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.

انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019، مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا لنيافة الأنبا مكاريوس توفيق.