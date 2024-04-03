التحالف الوطني ينظم احتفالية بيوم اليتيم بمشاركة 400 طفل في الإسكندرية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مائدة إفطار رمضانية واحتفالية بمناسبة يوم اليتيم، بمشاركة 400 طفل من دور الأيتام وذويهم، بشاطئ البروفاج بمحافظة الإسكندرية.

أوضح التحالف في بيان، أن ذلك جاء من أجل إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وإشعارهم بالاهتمام والتقدير، وإتاحة الفرصة لهم لقضاء وقت ممتع مع أقرانهم.

أشار التحالف إلى أن الاحتفالية تضمنت عددا من الفقرات الترفيهية والمسابقات، التي تنوعت بين ألعاب رياضية وأنشطة ثقافية وفنية.

فوز فريق التحالف بالقليوبية

وفي سياق آخر، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فوز فريق التحالف بمحافظة القليوبية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في دورة سيتي كلوب الرمضانية بعد الفوز علي فريق شبين الكوم في النهائي الذي أقيم على استاد بنها.