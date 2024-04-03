حسام حبيب: «انفصال والدي والدتي أثر على شخصيتي.. بترعب لو حاجة راحت مني»

حل الفنان حسام حبيب، ضيف علي برنامج ع المسرح، التي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب على شاشية قناة «الحياة»، وتحدث على العديد من الأمور المتعلقة بحياته الشخصية.

حسام حبيب يكشف فترة انفصاله والده والدته

وقال حسام حبيب، خلال اللقاء: «فترة انفصال والدي ووالدتي أثرت عليا، خلاني مبحبش حاجة تنفصل عني، وبقيت عايش في رعب، حتى لو بعت عربيتي وهي قديمة بخاف أوي، ودا خلاني أعيش في حياة خالية».

وأصاف: «من رحمة ربنا علينا إننا منعرفش يوم فراقنا عن الدنيا، اللي بيفكر أنه ميعيش معناته وخايف منها بيجذبها أسرع ومبيعرفش يتصرف معاها».

وتابع حسام حبيب: «تغلبت على مشكلتي النفسية بالرضا، لأن البني آدم الراضي مهما تعرض لظروف أو مرض هيبقي الرضا كنز بالنسبة له».