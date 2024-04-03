مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. حزلقوم يستعد لمسابقة من سيربح النصف مليون

تحدى حزلقوم خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يذاع عقب أذان المغرب علي قناة on، صديق الكبير، بأن يربح في مسابقة من سيربح النصف مليون.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، حضر كبير الحناينة - صديق الكبير - إلى الدوار ليدعوه إلى احتفال بفوز نجله في مسابقة من سيربح النصف مليون، 300 جنيه، وانسحب من السؤال الثاني.

استخف حزلقوم بكلام كبير الحناينة، وتحداه أن يدخل المسابقة ويفوز، وستكون الجائزة أن يكون الفائز عمدة لبلدي الحناينة والمزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 عقب أذان المغرب مباشرة وفي نفس التوقيت على منصة WATCH IT، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، حاتم صلاح ومصطفى غريب.