حسام حبيب لـ«ع المسرح»: أمي أحد أنواع مرضي وكنت أخشى يوم وفاتها

قال الفنان حسام حبيب، إن أمه كانت أحد أنواع مرضه، وكان يفكر طوال الوقت أنه لن يتحمل وفاة أمه قبله، لافتًا إلى أنه بعد ذلك وجد أن الدنيا لا تسير إلا بالرضا، يجب أن يعيش الإنسان الواقع.

وأضاف حبيب، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: «لا شك أن الدعاء يرد القدر، ولكن يجب أن يكون بطريقة إيجابية، ولا يجب أن نقول لربنا أن يفعل شيئا قبل شيء أو نقرر له في أمر ما».

فراق حسام حبيب لجدته لأمه

وتابع: «مع فراق جدتي لأمي، تأثرت كثيرًا كانت أقرب لي من أمي، ولكن الغريب في أمر وفاتها، أنني قبل وفاتها بعامين، لم أذهب إليها نهائيًا، وكأني أجهز نفسي في عقلي الباطن ليوم فراقها، فقد كبرت في السن وشعرت بأن هذا سيحدث في الوقت القريب، وبالرغم من هذا نادى عليها أبناء أخوالي وخالاتي ينادون عليّ لأضع جدتي في الضريح بيداي».

واستكمل: «ذهبت لدكتور نفساني في سن صغيرة، بعد انفصال والدتي عن أمي، وسألني أحد الدكاترة عن علاقتي بوالدي، وقلت أنني أحبه جدًا، ولكن أخاف منه لأنه شخصية شديدة».