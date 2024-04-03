رئيس الأساقفة: نصلي من أجل أهل غزة والسودان في تلك الأيام المباركة

استضاف الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأربعاء، مجموعة من شيوخ وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر وذلك تلبية لدعوة للإفطار الجماعي في حضور المطران الدكتور منير حنا ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في كلمته: «نحن نجتمع في الشهر الكريم على مائدة المحبة والوحدة، إذ يتيح لنا الفرصة لتبادل الصداقات والمودة التي هي أساس العلاقة التي تربطنا جميعًا نحن أبناء الوطن الواحد فالاشتراك في المائدة الواحدة هو علامة على الود والمحبة».

وتابع رئيس الأساقفة: يتميز مجتمعنا بالتمسك بالقيم الدينية الأصيلة والتي تدعونا إلى احترام مقدسات وعقائد الناس جميعًا، كما تجمعنا أمور كثيرة منها وحدة اللغة والتاريخ المشترك والتسامح الديني، ونحن نلتقي اليوم على مائدة الإفطار ندعو الله عز وجل أن يعم السلام والرخاء على بلدنا الحبيبة مصر.

واختتم رئيس الأساقفة كلمته بالصلاة من أجل شعب فلسطين فيما يعانيه وكذلك شعب السودان ليصلي من أجل سلام العالم.