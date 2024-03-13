رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى رهبان جوهانسبرج

تقدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، وقساوسة وشعب الكنيسة، بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في استشهاد 3 رهبان من دير القديس مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بعد حادث اعتداء أليم.

رئيس الأساقفة: نصلي أن يمنح الرب أسر الرهبان تعزية

وأضاف رئيس الأساقفة: «نصلي أن يمنح الرب أسر الرهبان وشعب الكنيسة سلامًا وتعزية على فراقهم».

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنت تعرض 3 من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم:الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، الراهب يسطس آڤا ماركوس، الراهب مينا آڤا ماركوس.

البابا يتابع الواقعة لحظة بلحظة

ووأشارت إلى انتقل الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبرج لمتابعة الموقف.

وأوضحت أن البابا تواضروس الثاني يتابع لحظة بلحظة كل التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.