حسام حبيب: للمرأة معنى كبير في حياتي.. و«أمي دلعتني كتير»

قال الفنان حسام حبيب، إنَّ أقدار ربنا لا يمكن تغييرها ونرضى بها على كل حال، مشيرًا إلى انفصال والديه وقراره العيش مع أمه والبعد عن أبيه وقتها.

وأضاف «حبيب»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «عِشت مع أمي وعلمتني الكثير ليتولد لدي إحساس الحب والاحترام للمرأة.. بقى لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي أمي لكن عشان شوفت الست في بعض المواقف بتكون بمية راجل».

وتابع: «رغم أن أمي كانت ست مرفهة للغاية في حياتها وقت أن كانت تعيش في بيت أهلها إلى أن تحملت المسؤولية وواجهت موقف الانفصال رأيتها، وهي تتحول إلى أب وأم فيها الحنية ودلع جنباً إلى جنب مع الانضباط والالتزام».

وأكد: «أمي رغم أنها دلعتني جدًا لكن كان لازم الساعة 9 أكون في سريري وحاجات كتير مفيهاش تهريج، وهي كانت الاتنين وشوفت قد ايه الست قادرة تقوم بالدورين فعلاً لو اضطرت، بخلاف الرجل».