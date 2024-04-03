عمر الشناوي: مسلسل الحشاشين يحظى باهتمام الجمهور بكل أطيافه

أعرب الفنان عمر الشناوي عن سعادته بردود الفعل القوية على مسلسل الحشاشين، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي، ويجسد من خلاله شخصية السلطان بركياروق من الدولة السلجوقية خلال أحداثه، لافتًا أنه كان متخوفًا في بداية العرض من أن يحظى المسلسل باهتمام الفئة المثقفة فقط من الجمهور، ولكنه تفاجأ بمتابعة كل أطياف الجمهور له، وحفظهم لأسماء الشخصيات رغم صعوبتها.

عمر الشناوي: تفاجأت من ردود فعل الجمهور في مسلسل الحشاشين

وأضاف الفنان عمر الشناوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان يشاهد مسلسل الحشاشين كواحد من الجمهور، وهو ما لم يفعله في أي عمل آخر يشارك به لأنه لا يحب مشاهدة نفسه، مشيرًا إلى أنه عندما تم عرض الدور عليه ووجد أنه عمل تاريخي توقع أن يفقد جزءا كبيرا من الجمهور ممن لا يحبون الأعمال التاريخية.

عمر الشناوي: مسلسل الحشاشين حمسنا لتقديم أعمال درامية عن تاريخنا

وأشار إلى أن مسلسل الحشاشين أعطى أملاً كبيرًا أنه عندما يتم إنتاج وتقديم أعمال درامية عن تاريخ مصر سيحظى أيضًا باهتمام بالغ، لافتًا إلى أن المخرج بيتر ميمي هو من رشحه للمشاركة في المسلسل منذ عام 2022.

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، أحمد عيد، سارة الشامي، عمر الشناوي، أحمد عبدالوهاب، وعدد آخر كبير من الفنانين بالإضافة لضيوف الشرف من بينهم أمينة خليل، وهو من اخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.