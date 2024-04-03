بعد ذكرها في الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة.. تفاصيل صفقة جلعاد شاليط

استعرضت الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة، في الأفان تتر الذي يسبق أحداث المسلسل الدرامية تفاصيل صفقة جلعاد شاليط التي أعادت مئات الأسرى الفلسطينيين إلى أهاليهم مقابل عودة شاليط بوساطة مصرية.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أهم تفاصيل صفقة جلعاد شاليط المذكورة ضمن تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة:

تفاصيل صفقة جلعاد شاليط

تعود قصة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط إلى عام 2006، حين أسر من جانب المقاومة الفلسطينية، في محاولة منهم لتبادله مع الأسرى الفلسطينيين المكدسين في سجون الاحتلال وبعد سنوات وتحديدا في يوم 6 أكتوبر2011، توصلت المقاومة وحكومة الاحتلال من خلال وساطة مصرية لاتفاق تبادل أسرى يضمن الإفراج عن جلعاد شاليط مقابل 1027 من الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

شهران لتنفيذ الصفقة وتبادل الأسرى بوساطة مصرية

وفي 18 أكتوبر 2011؛ بدأت بفعل عملية تبادل الأسرى إذ أفرجت دولة الاحتلال عن 477 أسيرًا فلسطينيًا وسلمتهم إلى الصليب الأحمر الدولي؛ فيما سلمت المقاومة جلعاد شاليط إلى مصر لتستلمه دولة الاحتلال وفي 18 ديسمبر 2011 استكملت الصفقة؛ بالإفراج عن 550 أسيراً فلسطينيا.