نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبوزهرة، تفاصيل الحالة الصحية لوالده، وذلك بعد غيابه الكبير خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنية.

وقال أحمد أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والده عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية جيدة، ويستمتع بحياته وسط أحفاده وأولاده.

وعن نشره صورة قديمة أثناء احتفالهم بعيد ميلاده منذ شهر، قال أحمد أبو زهرة: «الصورة فعلا من شهر تقريبا وإحنا بنحتفل بعيد ميلاده يوم 3 مارس، بس انا نزلتها دلوقتي عشان أطمن الناس عليه وأقولهم إنه بخير».

آخر مشاركة فنية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

ويملك الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تاريخا فنيا كبيرا، إذ كانت آخر مشاركاته الفنية من خلال مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي عرض عام 2021، والذي كانت تدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

وشارك في بطولة العمل بجانب عبد الرحمن أبو زهرة، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، مايان السيد.