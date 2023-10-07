بعد اعتزاله.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف عن تطورات حالته الصحية

عامين على غياب عبد الرحمن أبو زهرة عن التمثيل، إذ كانت آخر أعماله الجزء الأول من مسلسلي «موضوع عائلي» و«ستات بيت المعادي» واللذان عُرضا عام 2021، ومن وقتها دخل عبد الرحمن أبو زهرة في عدة أزمات صحية دخل على إثرها المستشفى ومن بعدها ذهب إلى منزله وقرر عدم العمل مرة أخرى.

كان متعاقد قبل السفر على المشاركة في فيلم «أهل الكهف» إلا أنه أعتذر عن المشاركة فيه بسبب عدم قدرته على السفر، إذ تم تصوير جزء كبير من الفيلم بالمغرب.

اعتزال عبد الرحمن أبو زهرة

وتواصل «الوطن» مع أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وقال إن والده اعتزل الفن بشكل نهائي ولن يمثل مرة أخرى، وفضل ألا يسافر للمغرب.

أما عن حالته الصحية، فقال أحمد أبو زهرة، أنه يتمتع بحالة صحية جيدة ويوجد حاليا في منزله وسط عائلته وأحفاده.

رشوان توفيق بديل عبد الرحمن أبو زهرة

يذكر أن رشوان توفيق، يقدم دور الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد إعتذاره، وقام بتصوير مشاهده الفترة الماضية.