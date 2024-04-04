بدأ العد التنازلي لحالة الصراع التي يعيشها عرب السويركي «الفنان أحمد العوضي» خلال أحداث مسلسل حق عرب، الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي، ومع ازدياد الأحداث إثارة، ينتظر المشاهدون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فيرمضان 2024 الحلقة 25.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 25، فى تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولي في تمام الساعة 12 ظهرا، والثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 25، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا، ويمكنك مشاهدة مسلسل حق عرب الحلقة 25 من خلال تطبيق WATCH IT قبل عرضها بساعة على شاشة التليفزيون ودون فواصل إعلانية.