بشكل مجاني.. كيف تسحب نقودا من حسابك في الماركت أو محطات البنزين؟

أوضح البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، كيفية سحب نقود من خلال محطات الوقود أو الماركت بشكل مجاني دون دفع أي رسوم إضافية مقابل هذه الخدمة، عبر ماكينات نقاط البيع الالكترونية «POS».

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، كل ما يريد عملاء البنوك معرفته حول خدمة سحب النقود من خلال الماركت أو محطات الوقود، حسبما أعلن البنك الأهلي المصري من خلال موقعه الرسمي.

في نقاط.. كيفية سحب نقود من الماركت أو محطات الوقود

- متاحة هذه الخدمة لأصحاب مختلف بطاقات البنك الأهلي المصري أو بطاقات الخصم المباشر، بالإضافة إلى أصحاب بطاقات مسبقة الدفع المصدرة من خلال البنوك المحلية.

- يتم التوجه إلى أقرب ماركت أو محطة وقود، على أن تكون من ضمن الأماكن المذكورة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

- يتم طلب سحب النقود من بطاقتكم، عن طريق ماكينات نقاط البيع الإلكترونية «POS» وهي المتاحة داخل المحطة أو في الماركت.

- الخدمة مُقدمة بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم إضافية.

- هذه الخدمة خاضعة لحدود السحب النقدي المحلية، والتي يتم تطبيقها لكل بنك على حدة وكل بطاقة على حدة.