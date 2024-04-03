حسام حبيب: والدي رفض يساعدني في بداية مشواري.. وكوّنت خبرة خلال وقت قصير

قال الفنان حسام حبيب، إنَّ والده لم يساعده ماديًا في بداية مشواره الفني، ورفض إنتاج أول ألبوم له رفقة أصدقائه، خشية أن يقال عليه إذا نجح: «نجح لأن أبوه بينتج له».

وأضاف «حبيب»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أبويا قال لي أنا جاي وفاكرك عيل صغير عنده حاجة نفسه يحققها فأحققها له واخلص، لكن لما جيت لقيتك موهوب بجد عرفت إنه لو عملت لك ألبوم هيتقال عنك إيه، الولد اللي أبوه بينتج له.. روح ابدأ حياتك لوحدك أنت ذكي كفاية تعرف إزاي تبدأ».

وتابع: «وقتها الكلام كان محبط بالنسبة لي، وافتكرته بيقول أي كلام ولكن لما عملت كده وابتديت أتعب وألف على شركات انتاج وملحنين، وحياة مش شبهي خالص وأنا عندي مشكلة في حياتي ما اعرفش اتنازل عن حاجة أبدًا وعندي حاجات اتعلمتها بيسموها deal breaker بمعنى لو قولت لي الشرط ده.. انتهى الموضوع بيني وبينك.. ومش هافكر حتى لو أنا مش هاحقق حلمي».

وأكد: «لقيت لازم أروح للحياة دي واتعلمها من تحت خالص عشان لما أكبر فيها أبقى عارف ممكن تيجي لي منين المشاكل وإزاي اتعامل معاها من خبرتي اللي كونتها في وقت قصير، ووالدي كان صح ولو الموضوع اتعمل بالسهولة دي كنت هافقد شغفي حتى لو ما نجحتش فخلاص مش عايز لكن لما حصل كده وتعبت بقيت حتى لو فشلت أنا متمسك بحلمي اللي انفقت عليه وقت كبير وتعبت».

واختتم: «اللي بييجي سهل بيروح سهل ويمكن وقتها كنت هاتخلى عن حلمي ومفيش حد بينجح على طول».