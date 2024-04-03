حسام حبيب: أغنية «لسه» فاتحة الخير.. ومبحبهاش لأنها اتفرضت عليا من المنتج

أكد الفنان حسام حبيب أنه عندما يدخل في عمل فني لابد يكون متشجع له ومؤمن به وإلا يظل رافض له طالما شعر أنه مفروض عليه، قائلاً: «لما بعمل أغنية بشوف أول حاجة هتعجبني أنا ولا لاء وبعدها بشوف آراء الناس، عشان لو منجحتش لما تنزل أكون عملت حاجة راضي عنها».

وأضاف «حبيب»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «لو اتفرض عليا أغنية من منتج حتى لو نجحت جداً بفضل مش معجب بها لأنها لم تكن اختياري، وحصلت معايا في أول أغنية غنيتها، واسمها: لسه، وهي مش من الأغاني اللي بحبها ومش ذوقي رغم نجاحها الكبير».

وتابع: «الناس بتستغرب من رأيي لأنها فاتحة الخير عليا والمفروض أحبها، لكن السبب مخترتهاش واتفرضت عليا».

وقال إنه لما تتعب عشان شخص أو شيء معين هتحاول تحافظ عليه أو عليها، ولو حصل حاجة هتشوف إزاي تصلحها، إنما لو مفيش شغف أو شيء كان سهل الحصول عليه يفقده بسهولة.