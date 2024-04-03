«الأوقاف» توزع 18 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام في 6 محافظات

بدأت وزارة الأوقاف تسليم 18 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات الإسماعيلية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد والشرقية وشمال سيناء؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

وذلك بواقع 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسماعيلية، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف دمياط، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف البحر الأحمر، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف بورسعيد، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الشرقية، و8 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف شمال سيناء.

18 طن سلع غذائية

يأتي ذلك في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 148 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجارٍ تسليم 148 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.