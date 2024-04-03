متطوعو التحالف الوطني يودعون شهر رمضان بإفطار جماعي في محافظات الصعيد

نظمت مؤسسة صناع الحياة، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، حفل إفطار جماعي لـ700 متطوع من محافظة «أسوان - بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر»، وذلك تحت شعار «لمة الصعايدة».

ويعتبر هذا الإفطار هو ختام لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث يوجد للمؤسسة 17 مطبخًا في محافظات الصعيد، لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفيدين بالمحافظات السبع.

إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا

وتستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، خلال شهر رمضان الكريم، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخًا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

المساعدات خلال شهر رمضان

ولم تكتف المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد، كما تشمل أنشطتها خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضًا.